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حجم آب دریاچه ارومیه ۱۸ برابر شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در آبان ماه سال گذشته، ۲۴۰ میلیون مترمکعب حجم دریاچه و وسعت آن ۴۵۶ کیلومتر مربع بود که مقایسه این آمار با شرایط فعلی، بیانگر افزایش ۱۸ برابری حجم آب و بهبود محسوس وضعیت دریاچه است.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۲۹
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2490 بازدید
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۵
حجم آب دریاچه ارومیه ۱۸ برابر شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در آبان ماه سال گذشته، ۲۴۰ میلیون مترمکعب حجم دریاچه و وسعت آن ۴۵۶ کیلومتر مربع بود که مقایسه این آمار با شرایط فعلی، بیانگر افزایش ۱۸ برابری حجم آب و بهبود محسوس وضعیت دریاچه است.

وی ادامه داد: تراز کنونی دریاچه ارومیه در نیمه اول خرداد ۱۲۷۱.۱۳ متر از سطح آب‌های آزاد برآورد شده است؛ هرچند تا رسیدن به تراز اکولوژیک ۱۲۷۴.۱۰ متر و وسعت چهار هزار و ۶۳۵ کیلومتر مربع همچنان فاصله وجود دارد، اما روند فعلی امیدبخش است.

آبگیری کامل تالاب‌های استان و بازگشت زندگی

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به بهبود وضعیت تالاب‌های استان اظهار کرد: در سال جاری بیشتر تالاب‌های اقماری به‌طور کامل آبگیری شده‌اند و تالاب‌های دائمی نیز در شرایط مطلوبی قرار دارند.

جباری افزود: با توجه به وجود منابع آبی در بالادست، میزان خشکی در تالاب‌های دائمی به حداقل رسیده و تنها برخی تالاب‌های فصلی مطابق با ماهیت طبیعی خود در بخشی از سال با کاهش سطح آب مواجه می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت نگهداری از مسیر‌های انتقال آب اظهار کرد: سالانه بین پنج تا ۱۰ کیلومتر از انهار منتهی به تالاب‌ها نیازمند لایروبی است که امسال بیش از ۳۰ کیلومتر از این مسیر‌ها لایروبی شده و این اقدام نقش مؤثری در تأمین حقابه زیست‌محیطی تالاب‌ها داشته است.

با افزایش ۱۸ برابری حجم آب دریاچه ارومیه، آرتمیا دوباره شکوفا شده و فلامینگو‌ها بار دیگر به این زیست‌بوم بازگشته‌اند؛ پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶ هزار فلامینگو در دریاچه ارومیه و تالاب‌های اطراف آن فرود بیایند.

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برچسب ها
دریاچه ارومیه لایروبی حجم آب تالاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
9
پاسخ
چه اتفاقی افتاده!!
این همه سال خشک بود بعد یهویی 18 برابر!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
یکی 18 برابر کمتر آب بالا کشیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
12
پاسخ
خداروشکر

مردم مراقب محیط زیست باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
1
پاسخ
حجم اب ۱۸ برابر نشده. مساحت دریاچه خیلی افزایش پیدا کرده که این آمار علط اندازه چون بخشهای دارای عمق چند سانتی متر نمیتونه ملاک اب زیاد باشه.
علی
|
United States of America
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
6
2
پاسخ
کس نیست اونجا این فلامینگوهارو نگذاره از دریاچه دور کنه؟؟؟ اینا هر کدوم یک شکم سیر آب بخورن وضع دریاچه برمیگرده به شکل سابق ها!!! از ما گفتن.
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