قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه امروز ۳۰ خرداد
سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد رشد قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، ۸۷ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۵۰ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با افزایش، ۲۶ میلیون تومان فروخته شد.
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