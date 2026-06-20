کدام دانشجویان اخراجی شدند؟
به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس اطلاعات بهدستآمده، این احکام پس از بررسی پروندههای مرتبط با برگزاری و لیدری تجمعات غیرقانونی، حمل و ترویج نماد شیر و خورشید، سر دادن شعارها و الفاظ هتاکانه، تمسخر مقامات کشور، انتشار محتوا علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و فعالیتهای سازمانیافته در فضای مجازی صادر شده است.
در میان افراد مشمول این احکام، نام سپنتا سعیدی، حسین شادمان، مسیحا باقری، فاطمه خاکپور، فریبرز کهنزاد و پرنیان خدابخشی دیده میشود. برخی از این احکام علاوه بر اخراج، شامل محرومیت چندساله از ادامه تحصیل نیز هست.
پیش از این نیز حکم انضباطی مربوط به رضا دالمن رسانهای شده بود و به همین دلیل در شمار احکام جدید قرار نمیگیرد.
بر اساس اطلاعات موجود، پرونده سه نفر از افراد یادشده عمدتاً با محوریت فعالیت و انتشار محتوا علیه نظام در شبکههای اجتماعی و سایر اقدامات در فضای مجازی است و پرونده سایر افراد نیز با محوریت نقشآفرینی در تجمعات غیرقانونی و حوادث اسفندماه سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.
همچنین ف خاکپور از جمله افرادی است که اتهامات مطرحشده درباره وی شامل تمسخر مقامات کشور و نقشآفرینی در هدایت تجمعات بوده است.
کمیته انضباطی همچنین برای یکی از دانشجویان که حامل سلاح سرد در محیط دانشگاه بوده، حکم محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال آموزشی صادر کرده است.
بررسی فعالیتهای اخیر برخی از افراد مشمول احکام انضباطی در فضای مجازی نیز نشان میدهد که نه تنها نشانهای از تجدیدنظر در مواضع و رفتارهای گذشته مشاهده نمیشود، بلکه در مواردی همچنان بر همان رویکردهای پیشین اصرار داشته و به انتشار محتوا و مواضع مشابه ادامه دادهاند.
صدور این احکام در حالی صورت میگیرد که در ماههای اخیر شماری از دانشجویان، استادان و همچنین مخاطبان خبرگزاری فارس در قالب پویشهایی در سامانه تعاملی «فارس من»، خواستار برخورد جدی با افرادی شده بودند که با ایجاد التهاب، تنشآفرینی و اخلال در فضای علمی دانشگاهها، روند عادی فعالیتهای آموزشی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
در برخی از این پویشها تأکید شده است که انتظار میرود دانشگاهها در اقدامی شرافتمندانه و در راستای صیانت از شأن علمی و ملی دانشگاه، در برخورد با افرادی که در مسیر منافع ملی حرکت نکردهاند، تحت تأثیر فضاسازیها و فشارهای بیرونی قرار نگیرد و با اولویت دادن به مصالح دانشگاه و کشور، روند رسیدگی به تخلفات را با قاطعیت دنبال کند.
گفتنی است احکام صادرشده در مرحله بدوی قرار دارد و مطابق آییننامههای انضباطی، امکان اعتراض و پیگیری در مراحل بعدی برای افراد مشمول وجود خواهد داشت.