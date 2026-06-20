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راه دشوار پس از امضا
در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز. با ما باشید.
کد خبر:
۱۳۸۰۲۵۷
تاریخ انتشار:
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
20 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۰۲۵۷
|
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
20 June 2026
|
2056
بازدید
2056
بازدید
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