بنگویر، آمریکا را تهدید کرد
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی رژیم تروریستی آمریکا را تهدید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۹۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در واکنش به اظهارات جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت: «هر کس از ما حمایت کند، سود خواهد برد و هر کس به ما پشت کند، زیان خواهد دید؛ بنابراین ما را تهدید نکنید.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ونس در واکنش به انتقاد برخی مقامات اسرائیلی از دونالد ترامپ و توافق آمریکا با ایران، به آنان هشدار داد از تنها متحد قدرتمند خود انتقاد نکنند.
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