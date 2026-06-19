به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در واکنش به اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفت: «هر کس از ما حمایت کند، سود خواهد برد و هر کس به ما پشت کند، زیان خواهد دید؛ بنابراین ما را تهدید نکنید.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ونس در واکنش به انتقاد برخی مقامات اسرائیلی از دونالد ترامپ و توافق آمریکا با ایران، به آنان هشدار داد از تنها متحد قدرتمند خود انتقاد نکنند.