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کد خبر: ۱۳۸۰۰۷۵
بازدید: ۲۰۸۶

عکس: مراسم عزاداری «شاه حسین گویان»

مراسم عزاداری سنتی شاه‌حسین گویان با حضور عاشقان عزادار اباعبدالله‌الحسین (ع) در شب چهارم ماه محرم در هیئت مکتب تشیع تهران برگزار شد. شاه‌حسین‌گویان نوعی مراسم مذهبی است که در ایام عزا در بیش‌تر نقاط آذربایجان و به‌طور گسترده در تبریز برگزار می‌شود. در زبان ترکی آذربایجانی، مردم به این مراسم «شاخسِی» می‌گویند که کوتاه شدهٔ واژهٔ «شاه‌حسین» است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری محرم ۱۴۰۵ مراسم عزاداری شاه‌حسین گویان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.