پیشبینی زیدآبادی از افول نتانیاهو
به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی با عنوان «بیبیِ بیچاره!» به وضعیت سیاسی بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل پرداخت و نوشت: نتانیاهوی بیچاره! چی فکر میکرد، چی شد! این سزای کسی است که گمان میکند با زور اسلحه و کشتار به هر هدفی میتوان دست یافت!
وی افزود: تازه این اول بیچارگی اوست. در انتخابات پاییز امسال شاید حزب او بتواند یکی-دو کرسی نمایندگی بیش از دیگر احزاب در پارلمان به دست آورد، اما حتی موفق به رقابت برای تصدی پست نخستوزیری هم نخواهد شد!
زیدآبادی پیش بینی کرد: به احتمال زیاد رقابت اصلی برای تشکیل دولت بین نفتالی بنت و گادی آیزنکوت خواهد بود. بنت فقط به اندازهٔ ارزنی کمتر از نتانیاهو بدجنس و بدسگال است و امیدوارم روی نخستوزیری را هرگز نبیند! آیزنکوت هم تعریفی ندارد، اما در مقایسه با بنت ملایمتر به نظر میرسد. شاید او نخستوزیر آیندهٔ اسرائیل شود.
به گفته او، نتانیاهو بعد از ناکامی در انتخابات آینده به احتمال زیاد در پروندههای فسادش محکوم به مجازات میشود. شاید زندان نرود، اما زندگی عادی و راحتی نخواهد داشت.
زیدآبادی همچنین نوشت: بیچارهتر از نتانیاهو آن دسته از شناسنامهداران ایرانی هستند که در طول دو سال گذشته آب و نان از دهانشان افتاد، اما بیبی بیبی گفتن نیفتاد! این موجود رذل و بیرحم را به عنوان قهرمان و ناجی مردم ما معرفی میکردند! به نظر من، آدمیزاد یک عمر اسیر غول بیابان باشد شرافتمندانهتر از آن است که قهرمان و ناجیاش شخصی مثل نتانیاهو باشد!