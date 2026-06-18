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وام گرفتن گران‌تر می‌شود

بانک مرکزی می‌گوید نرخ سود تسهیلات بانکی را بازبینی می‌کند اما به معنای افزایش آن نیست با این حال شنیده‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد افزایش ۱۰ درصدی آن را دارد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۹۸
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3866 بازدید
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وام گرفتن گران‌تر می‌شود

شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را در ۲ مرحله و در هر مرحله ۵ درصد افزایش دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با این حال این امکان نیز وجود دارد به یکباره ۱۰ درصد افزایش را اعمال کند.صبح امروز معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی وحید ماجد گفته بود که نرخ سود بانکی مورد بازبینی قرار می‌گیرد اما از این صحبت نباید این سیگنال برداشت شود که «بانک مرکزی حتماً قصد افزایش نرخ سود را دارد.»

در حال حاضر طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد است اما در عمل نرخ سود وام بانکی برای مشتریان حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد است.یعنی هرچند بانک مرکزی به بانک‌ها نرخ سود ۲۳ درصدی را ابلاغ کرده اما نرخ سود در عمل بیش از ۱۰ درصد بالاتر از آن است. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
8
پاسخ
آیا در شرایطی که کشور نیازمند سوق دادن سرمایه ها به سرمایه گذاری ها برای ایجاد اشتغال و تولید است، این تصمیم بانک مرکزی زدن نعلی وارونه بر اقتصاد کشور نیست؟
یعنی اولا بانک مرکزی مردم را تشویق می کند تا بجای بردن سرمایه ها در سرمایه گذاری و تولید، ببرند در بانک ها با تضمین های بیشتری حتی تا 38 درصد (چون در حال حاضر برخی بانک ها تا 28% سود سالانه پرداخت می کنند) سود دریافت کنند و بازار از سرمایه خالی گردد.
دوما صنعت گران و سرمایه گذاران کشور با مواجهه با افزایش 10 درصدی تسهیلات بانکی، با مشکلات اقتصادی صدچندان مواجهه شوند.
این چه سیاست تخریبی و خود زنی در چنین بهبوحه ای در کشور است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
2
پاسخ
ی دست مرتب برای اقای همتی و اقای رعیس جمهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
0
پاسخ
چرند محض. بانک ها درر عمل جای 20 درصد پانزده درصد میدهند و جای ده درصد پنج درصد. خصوصا بانک ملت. پس برعکس نوشتی تابناک.
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