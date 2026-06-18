بانک مرکزی می‌گوید نرخ سود تسهیلات بانکی را بازبینی می‌کند اما به معنای افزایش آن نیست با این حال شنیده‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد افزایش ۱۰ درصدی آن را دارد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی قصد دارد نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را در ۲ مرحله و در هر مرحله ۵ درصد افزایش دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با این حال این امکان نیز وجود دارد به یکباره ۱۰ درصد افزایش را اعمال کند.صبح امروز معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی وحید ماجد گفته بود که نرخ سود بانکی مورد بازبینی قرار می‌گیرد اما از این صحبت نباید این سیگنال برداشت شود که «بانک مرکزی حتماً قصد افزایش نرخ سود را دارد.»

در حال حاضر طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد است اما در عمل نرخ سود وام بانکی برای مشتریان حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد است.یعنی هرچند بانک مرکزی به بانک‌ها نرخ سود ۲۳ درصدی را ابلاغ کرده اما نرخ سود در عمل بیش از ۱۰ درصد بالاتر از آن است.