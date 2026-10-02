«فوتبال هسته‌ای» کیف محرمانه‌ای است که همراه رئیس‌جمهور آمریکا حمل می‌شود و ابزارهای لازم برای صدور فرمان حمله هسته‌ای را در خود دارد. این کیف شامل «کتاب سیاه» با گزینه‌های مختلف حمله هسته‌ای، دستورالعمل‌های اضطراری، فهرست پناهگاه‌های محرمانه و کارتی معروف به «بیسکویت» است که کدهای احراز هویت رئیس‌جمهور روی آن قرار دارد. در صورت تصمیم رئیس‌جمهور برای حمله، ارتباط امنی با مرکز فرماندهی نظامی ملی در پنتاگون برقرار می‌شود، هویت او با کدهای روزانه تأیید می‌شود و سپس دستور حمله بدون امکان وتوی دیگران در زنجیره فرماندهی اجرا می‌شود. این ویدیو در مورد سازوکار، محتویات و خطرات تمرکز چنین اختیاری را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.