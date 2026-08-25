چرتکه؛
ثروت خاندان سلطنتی بریتانیا؛ از کمک مالیاتدهندگان تا برند میلیاردی سلطنت
حمایت مالیاتدهندگان از خاندان سلطنتی بریتانیا سالهاست محل مناقشه است؛ مناقشهای که پس از آتشسوزی قلعه وینزر در سال ۱۹۹۲ و مشخص شدن نبود بیمه آتشسوزی شدت گرفت. این گزارش توضیح میدهد که چگونه بخشی از هزینههای سلطنت از محل «کمکهزینه حاکمیتی» تأمین میشود؛ بودجهای عمومی که برای سفرهای رسمی، حقوق کارکنان و نگهداری اقامتگاههای سلطنتی اختصاص دارد. در همین چارچوب، بازسازی خانه هری و مگان، دوک و دوشس ساسکس، با هزینهای نزدیک به ۲٫۵ میلیون پوند از منابع عمومی، بار دیگر بحثها درباره مدل مالی سلطنت را زنده کرد. همزمان، این ویدیو نشان میدهد که هری و مگان با اعلام استقلال مالی در سال ۲۰۲۰، نهتنها بخشی از درآمد سلطنتی خود را کنار گذاشتند، بلکه از محدودیتهای بهرهبرداری تجاری از جایگاه سلطنتی نیز فاصله گرفتند؛ تصمیمی که نگرانیهایی درباره تبدیل نام سلطنت به یک برند شخصی و رقابت احتمالی با برند خاندان سلطنتی بریتانیا ایجاد کرده است. جزئيات منبع درامد خانواده سلطنتی بریتانیا را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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