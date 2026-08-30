وقایع اتفاقیه
ترولگری سیاسی؛ چگونه سیاستمداران با طعمه خبری افکار عمومی را منحرف میکنند
ترولگری یعنی تحریک عمدی یک فرد یا گروه با حرف، ادعا یا رفتار جنجالی، با هدف کشاندن آنها به واکنش افراطی یا احساسی. ترولگری سیاسی دیگر فقط رفتار کاربران ناشناس اینترنتی یا چهرههای جنجالی نیست؛ بلکه به ابزاری در دست سیاستمداران جدی تبدیل شده است. این گزارش با بررسی ماجرای «یادداشت نونز» نشان میدهد چگونه برخی مقامهای جمهوریخواه با وعده افشاگریهای بزرگ علیه افبیآی و تحقیقات مولر در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، رسانهها را وارد چرخهای از هیجان، گمانهزنی و پوشش خبری گسترده کردند؛ اما در نهایت محتوای منتشرشده چیزی در حد ادعاهای کمجان و بیاثر بود. با این حال، همین فرایند توانست توجه رسانهها را از خبرهای مهمتر، مانند تلاش احتمالی ترامپ برای برکناری مولر، منحرف کند و در ذهن بخشی از رأیدهندگان نسبت به افبیآی تردید ایجاد کند. در این ویدیو مفهوم «پژواک باور» نیز توضیح داده میشود؛ یعنی تأثیر ماندگار اطلاعات منفی حتی پس از تکذیب شدن آنها. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
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برچسبها:ویدیو فیلم سیاست افکار عمومی فریب فریب افکار عمومی ترولگری سیاسی