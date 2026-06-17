پیکر رهبر شهید در عراق تشییع میشود
به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع خبرنگاران درباره مسیر تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اظهار داشت: محور تشییع خیابانهای دماوند، انقلاب، آزادی به سمت اتوبان لشگری است. مسیر بنابر ظرفیتی که بتواند بیست میلیون نفر را در خود جای دهد انتخاب میشود تلاش ما این است شریانهای اصلی به علاوه پیوستهای آن در خیابانهای فرعی خدمت دهند.
وی در توضیح بیشتر اظهار داشت: محور تشییع محور خیابان دماوند، خیابان انقلاب و آزادی است و بعد از آن بعد بسمت لشگری ادامه دارد، اما اینکه کدام مقطع این مسیر انتخاب میشود، بنا به ظرفیتی است که بتواند حدود بیست میلیون جمعیت را در خود جای دهد، طبعا خیابان یک چنین ظرفیت جامعی را ندارد، تلاش این است که شریانهای اصلی بعلاوه پیوستهای اطراف خود در خیابانهای فرعی این خدمات را بتوانند بدهند و گنجایش چنین ظرفیتی را داشته باشند.
وی گفت: ۱۷ تیرماه پیکر رهبر شهید انقلاب برای تشییع راهی کشور عراق خواهد شد. بر اساس برنامه ریزی ۱۳ و ۱۴ تیرماه مراسم وداع در مصلای امام خمینی و روز ۱۵ تیر تشییع را در تهران خواهیم داشت. روز ۱۶ تیرماه هم مردم قم برای وداع با رهبر شهید میتوانند در این شهر حاضر شوند.
شهردار تهران با اشاره به اینکه همه ابعاد در مجموعههای متولی و مسئول برای مراسم تشییع در حال پیگیری است گفت: امیدواریم مدیریت شهری هم در کنار سایر متولیان بتواند به طائران رهبر مجاهد شهید خدماتی ارائه دهد.