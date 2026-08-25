تکنو تابناک؛
شبکه مخفی مخابراتی یکی از خشنترین کارتلهای مکزیک
لوسزتاس، یکی از خشنترین و مجهزترین کارتلهای مواد مخدر مکزیک، فقط با سلاح و خشونت شناخته نمیشد؛ این گروه یک شبکه مخفی ارتباطی در مکزیک ساخته بود که با آنتن، تکرارکننده، بیسیم، تلفنهای پوشتوتاک و پنلهای خورشیدی کار میکرد. این شبکه به دیدهبانهای کارتل، موسوم به «هالکونس»، امکان میداد تحرکات پلیس، ارتش و کارتلهای رقیب را گزارش کنند. «هالکون» در زبان اسپانیایی به معنی «شاهین» است، اما در ادبیات کارتلهای مکزیک به دیدهبانها و خبرچینهای میدانی گفته میشود. این افراد در خیابانها رفتوآمد نیروهای پلیس، ارتش و کارتلهای رقیب را زیر نظر میگیرند و اطلاعات را از طریق بیسیم یا تلفنهای رادیویی به شبکه کارتل منتقل میکنند. لوس زتاس که ابتدا شاخه مسلح کارتل گلف بود و بعدها مستقل شد، با تکیه بر نیروهای سابق نظامی و کارشناسان ارتباطات ربودهشده، یکی از پیچیدهترین زیرساختهای مخابراتی غیرقانونی را ایجاد کرد. جزئیات این شبکه را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0