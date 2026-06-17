صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پلمب کلینیک بیمارفروش در تهران

کلینیک زیبایی «م» در سعادت‌آباد که اقدامات متعدد خلاف قانون مرتکب شده بود، با حکم مرجع قضائی پلمب شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۶۹
| |
3847 بازدید
پلمب کلینیک بیمارفروش در تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به‌گفته برخی مسئولان، در این کلینیک ـ که به‌عنوان متخلف‌ترین کلینیک زیبایی کشور شناخته می‌شود ـ بسیاری از اعمال جراحی انجام‌شده، توسط پزشکان فاقد تخصص یا افرادی که اساساً پزشک نیستند، انجام می‌شود.

پیگیری‌ها درباره اقدامات این کلینیک، واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای را افشا می‌کند.

یکی دیگر از تخلفات عجیب این کلینیک، بیمارفروشی به سایر کلینیک‌های زیبایی است؛ به این شکل که بیمارفروشی به یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد این کلینیک تبدیل شده است و بسیاری از بیماران مازاد خود را که روزانه به این مرکز مراجعه می‌کنند به مراکز و کلینیک‌های زیبایی دیگر می‌فروشد و بابت هر بیمار مبالغ هنگفتی دریافت می‌کند.

تبلیغ کلینیک زیبایی متخلف توسط یک نماینده مجلس

یکی از نکات قابل‌تأمل در این زمینه این است که برخی از افراد مراجعه‌کننده به این کلینیک، پس از مراجعه و انجام جراحی در کلینیک‌های ثانویه، فوت کرده‌اند که دختران جوان هم بین فوتی‌ها مشاهده شده‌اند.

یکی از راه‌های تبلیغات سنگین این کلینیک، پرداخت هزینه گزاف به برخی خواننده‌ها و بازیگران است به‌طوری که این سلبریتی‌ها، با دریافت مبالغ بسیار هنگفت، به‌دروغ مدعی کیفیت خدمات جراحی شده و تبلیغات غیرمجازی را برای جذب مردم به این کلینیک انجام داده‌اند.

به‌عنوان نمونه، این کلینیک برای تبلیغ فعالیت‌های خود، سال گذشته، پیشنهاد پرداخت چندین میلیارد تومان برای تبلیغ به یکی از بازیگران خارج از کشور داده بود تا به کشور ترکیه بیاید و در آن کشور تبلیغ کلینیک را انجام دهد، اما به‌دلایلی این مسئله منتفی شد.

مدیریت این کلینیک در سال‌های اخیر با ادعای نفوذ در ارگان‌های مختلف بار‌ها شاکیان خود و خانواده‌های متوفیان را تهدید و سعی در بازداشتن آنها از طرح شکایت کرده بود.

در حالی که پروسه انسداد پیج‌های این کلینیک در پلتفرم‌های خارجی با سختی‌هایی مواجه است، اما پیج‌های این کلینیک در بستر‌های داخلی و حتی سرشماره‌هایی که از طریق آنها اقدام به ارسال پیامک به مردم می‌کرده، مسدود شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
پلمب کلینیک زیبایی سعادت آباد نماینده مجلس
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نباید اجازه داد اختلافات داخلی سوژه سوءاستفاده دشمن شود
عصر زیر پا گذاشتن حقوق ملت ایران تمام شده است
ماجرای پلمب یک کافه در شمال تهران چیست؟
نایب رئیس مجلس لبنان: قطع روابط با تهران اشتباه است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
آخرین اخبار
تعویض توخل برای ثبت گل شماره ۲۸۰۰ جام جهانی؛ مهاجم انگلستان تاریخ‌ساز شد
خلاصه بازی انگلیس 4 - کرواسی 2
برد انگلستان با درخشش شاهزاده هری در شب فوتبال ناب/ شب تلخ کرواسی پس از ۸ سال
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش خیابانی و عزیزی از ناراحتی اعضای تیم ملی از انتقادات‌شان
تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
دریای سرخ می‌توانست قبرستان کشتی‌های دشمن باشد/دکترین جدید دشمن ایمان‌زدایی از نسل جوان ایران است/زبان نسل جدید را باید یاد بگیریم
اندیشکده‌های دیگران چگونه تصویر ایران را می‌سازند؟/قدرت سخت بدون ترجمه فرهنگی ناتمام است
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
رکورد گل نزنی رونالدو شکست!
خانه‌های خورشیدی؛ از راه‌حل تا رویای حل بحران/ پشت‌بام‌ها را جدی بگیرید!
رحمان رضایی: صعود ما از گروه تاریخی خواهد بود
شیوه خبرساز دست دادن ترامپ با مکرون
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۱ نظر)
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۱۶۱ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۵۷ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۷۹ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۷۲ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005mwL
tabnak.ir/005mwL