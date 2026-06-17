پلمب کلینیک بیمارفروش در تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ به‌گفته برخی مسئولان، در این کلینیک ـ که به‌عنوان متخلف‌ترین کلینیک زیبایی کشور شناخته می‌شود ـ بسیاری از اعمال جراحی انجام‌شده، توسط پزشکان فاقد تخصص یا افرادی که اساساً پزشک نیستند، انجام می‌شود.

پیگیری‌ها درباره اقدامات این کلینیک، واقعیت‌های تکان‌دهنده‌ای را افشا می‌کند.

یکی دیگر از تخلفات عجیب این کلینیک، بیمارفروشی به سایر کلینیک‌های زیبایی است؛ به این شکل که بیمارفروشی به یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد این کلینیک تبدیل شده است و بسیاری از بیماران مازاد خود را که روزانه به این مرکز مراجعه می‌کنند به مراکز و کلینیک‌های زیبایی دیگر می‌فروشد و بابت هر بیمار مبالغ هنگفتی دریافت می‌کند.

تبلیغ کلینیک زیبایی متخلف توسط یک نماینده مجلس

یکی از نکات قابل‌تأمل در این زمینه این است که برخی از افراد مراجعه‌کننده به این کلینیک، پس از مراجعه و انجام جراحی در کلینیک‌های ثانویه، فوت کرده‌اند که دختران جوان هم بین فوتی‌ها مشاهده شده‌اند.

یکی از راه‌های تبلیغات سنگین این کلینیک، پرداخت هزینه گزاف به برخی خواننده‌ها و بازیگران است به‌طوری که این سلبریتی‌ها، با دریافت مبالغ بسیار هنگفت، به‌دروغ مدعی کیفیت خدمات جراحی شده و تبلیغات غیرمجازی را برای جذب مردم به این کلینیک انجام داده‌اند.

به‌عنوان نمونه، این کلینیک برای تبلیغ فعالیت‌های خود، سال گذشته، پیشنهاد پرداخت چندین میلیارد تومان برای تبلیغ به یکی از بازیگران خارج از کشور داده بود تا به کشور ترکیه بیاید و در آن کشور تبلیغ کلینیک را انجام دهد، اما به‌دلایلی این مسئله منتفی شد.

مدیریت این کلینیک در سال‌های اخیر با ادعای نفوذ در ارگان‌های مختلف بار‌ها شاکیان خود و خانواده‌های متوفیان را تهدید و سعی در بازداشتن آنها از طرح شکایت کرده بود.

در حالی که پروسه انسداد پیج‌های این کلینیک در پلتفرم‌های خارجی با سختی‌هایی مواجه است، اما پیج‌های این کلینیک در بستر‌های داخلی و حتی سرشماره‌هایی که از طریق آنها اقدام به ارسال پیامک به مردم می‌کرده، مسدود شده است.