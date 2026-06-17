شادی گل جنجالی محبی تکرار شد!
از روز گذشته حواشی مربوط به شادی گل محمد محبی در مقابل نیوزلند داغ شده؛ تاجایی که واکنش چهرههای مطرح دنیای فوتبال نظیر تیری آنری و زلاتان ابراهیمووچ را نیز به دنبال داشته است.
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به گزارش تابناک؛ از روز گذشته حواشی مربوط به شادی گل محمد محبی در مقابل نیوزلند داغ شده؛ تاجایی که واکنش چهرههای مطرح دنیای فوتبال نظیر تیری آنری و زلاتان ابراهیمووچ را نیز به دنبال داشته است.
اما شاید مهمترین اتفاق پس از این ماجرا، شادی گل مشابه بردلی بارکولا، مهاجم فرانسه و باشگاه پاریسنژرمن پس از گلزنی به سنگال بود تا به نوعی این صحنه در جام جهانی آمریکا پرتکرار شود.
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