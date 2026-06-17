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ریزش ۶۸ درصدی کاربران اینستاگرام

تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود ۱.۳ میلیون نفر (در هفته اول دی‌ماه) به ۴۲۷ هزار و ۸۷۷ کاربر سقوط کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۴۲
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2504 بازدید
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۸
ریزش ۶۸ درصدی کاربران اینستاگرام

اینترنت آمد؛ اینترنت بدون کاربران آمد. با وجود اتصال نسبی از پنجم خرداد، ۶۸ درصد از کاربران اینستاگرام در دی ماه هنوز از این پلتفرم استفاده نکرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، تعداد کاربران اینستاگرام در هفته اول بعد از اتصال اینترنت (از پنجم خرداد) نسبت به دی ۱۴۰۴ با کاهش ۶۸ درصدی مواجه شده است.

بنا به این گزارش، استخراج اطلاعات از لایف‌وب نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود ۱.۳ میلیون نفر (در هفته اول دی‌ماه) به ۴۲۷ هزار و ۸۷۷ کاربر سقوط کرده که به معنای از دست رفتن بیش از ۶۸ درصد کاربران فعال است. (با در نظر گرفتن این که این کاربران شامل آن‌هایی می‌شود که ربات‌ها توانایی تشخیص آن‌ها را داشته است.)

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
8
45
پاسخ
برای اینکه جوری فیلترش کردین که با فیلترشکن هم به زور باز میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
8
47
پاسخ
آنلاین شاپ طرف رو نیست ونابود کردید، رسما نابود شده طرف، بیاد اینستاگرام چکار کنه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
9
29
پاسخ
خب چون نت رو کاملا قطع کردین بعد هم که نصفه نیمه باز شده با هیچ فیلترشکنی دیگه نمیشه بری تواینستا
نکنه کاهش کاربران اینستاگرام رومیخواین به محبوبیت خیالی نسخه ایرانیش که نمیدونم اسمش چیه ایتا روبیکا و ...نسبت بدین ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
13
27
پاسخ
به زندگیتون برسید چی دارن این شبکه های اجتماعی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
9
پاسخ
عزیزم اونها بات و روبات بودند فعلا فعال نشدند
اینترنت وصل نیست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
8
14
پاسخ
هیچ اینترنتی وصل نیست. سایت ها هم حتی کلا از گوگل حذف شدن. اینستا با سرعت ضعیف. اصلا نمیشه کاری کرد و فقط مردم رو بازی دادین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
5
14
پاسخ
انتظار داشتین اینترنت رو باز کردین جشن بگیریم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
18
14
پاسخ
حالا نه این که اکثر افراد توی اینستاگرام هسته ی اتم میشکافتن!!
مگه کلا چند درصد اونجا کار مفید میکردند؟!
اونایی هم که واقعا برنامه ی کاری داشتند خیلی راحت میتونستن از طریق شبکه های دیگه مثل ایتا و بله و روبیکا کارشون رو ادامه بدن...
بعضیا بدون توجه به شرایط کشور فقط به غر زدن علاقه دارن!
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