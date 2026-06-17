ریزش ۶۸ درصدی کاربران اینستاگرام

تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود ۱.۳ میلیون نفر (در هفته اول دی‌ماه) به ۴۲۷ هزار و ۸۷۷ کاربر سقوط کرده است.

اینترنت آمد؛ اینترنت بدون کاربران آمد. با وجود اتصال نسبی از پنجم خرداد، ۶۸ درصد از کاربران اینستاگرام در دی ماه هنوز از این پلتفرم استفاده نکرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، تعداد کاربران اینستاگرام در هفته اول بعد از اتصال اینترنت (از پنجم خرداد) نسبت به دی ۱۴۰۴ با کاهش ۶۸ درصدی مواجه شده است.

بنا به این گزارش، استخراج اطلاعات از لایف‌وب نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود ۱.۳ میلیون نفر (در هفته اول دی‌ماه) به ۴۲۷ هزار و ۸۷۷ کاربر سقوط کرده که به معنای از دست رفتن بیش از ۶۸ درصد کاربران فعال است. (با در نظر گرفتن این که این کاربران شامل آن‌هایی می‌شود که ربات‌ها توانایی تشخیص آن‌ها را داشته است.)