ریزش ۶۸ درصدی کاربران اینستاگرام
تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود ۱.۳ میلیون نفر (در هفته اول دیماه) به ۴۲۷ هزار و ۸۷۷ کاربر سقوط کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۴۲| |
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اینترنت آمد؛ اینترنت بدون کاربران آمد. با وجود اتصال نسبی از پنجم خرداد، ۶۸ درصد از کاربران اینستاگرام در دی ماه هنوز از این پلتفرم استفاده نکردهاند.
به گزارش تابناک به نقل از زومیت، تعداد کاربران اینستاگرام در هفته اول بعد از اتصال اینترنت (از پنجم خرداد) نسبت به دی ۱۴۰۴ با کاهش ۶۸ درصدی مواجه شده است.
بنا به این گزارش، استخراج اطلاعات از لایفوب نشان میدهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود ۱.۳ میلیون نفر (در هفته اول دیماه) به ۴۲۷ هزار و ۸۷۷ کاربر سقوط کرده که به معنای از دست رفتن بیش از ۶۸ درصد کاربران فعال است. (با در نظر گرفتن این که این کاربران شامل آنهایی میشود که رباتها توانایی تشخیص آنها را داشته است.)
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۸
آنلاین شاپ طرف رو نیست ونابود کردید، رسما نابود شده طرف، بیاد اینستاگرام چکار کنه؟
خب چون نت رو کاملا قطع کردین بعد هم که نصفه نیمه باز شده با هیچ فیلترشکنی دیگه نمیشه بری تواینستا
نکنه کاهش کاربران اینستاگرام رومیخواین به محبوبیت خیالی نسخه ایرانیش که نمیدونم اسمش چیه ایتا روبیکا و ...نسبت بدین ؟؟؟
نکنه کاهش کاربران اینستاگرام رومیخواین به محبوبیت خیالی نسخه ایرانیش که نمیدونم اسمش چیه ایتا روبیکا و ...نسبت بدین ؟؟؟
هیچ اینترنتی وصل نیست. سایت ها هم حتی کلا از گوگل حذف شدن. اینستا با سرعت ضعیف. اصلا نمیشه کاری کرد و فقط مردم رو بازی دادین
حالا نه این که اکثر افراد توی اینستاگرام هسته ی اتم میشکافتن!!
مگه کلا چند درصد اونجا کار مفید میکردند؟!
اونایی هم که واقعا برنامه ی کاری داشتند خیلی راحت میتونستن از طریق شبکه های دیگه مثل ایتا و بله و روبیکا کارشون رو ادامه بدن...
بعضیا بدون توجه به شرایط کشور فقط به غر زدن علاقه دارن!
مگه کلا چند درصد اونجا کار مفید میکردند؟!
اونایی هم که واقعا برنامه ی کاری داشتند خیلی راحت میتونستن از طریق شبکه های دیگه مثل ایتا و بله و روبیکا کارشون رو ادامه بدن...
بعضیا بدون توجه به شرایط کشور فقط به غر زدن علاقه دارن!
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