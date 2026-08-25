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کادیلاک الدورادو ۱۹۷۶؛ قایقی آرام برای رانندگی در جادههای کالیفرنیا
مالک یک کادیلاک الدورادو کانورتیبل/Cadillac Eldorado Convertible مدل ۱۹۷۶، این خودرو را نه وسیلهای برای سرعت و شتاب، بلکه راهی برای تجربه آرامش، استایل و نوعی مدیتیشن در جاده میداند. او که در حومه ونیز ایتالیا بزرگ شده، نخستین بار در کودکی با دیدن یک کادیلاک سفید عظیمالجثه متعلق به زوجی آلمانی شیفته این خودرو شد؛ خودرویی که در ایتالیا دهه ۸۰ میلادی حضوری غیرمعمول و رؤیایی داشت. این الدورادو با موتور وی8 هشتونیملیتری، تنها ۱۹۰ اسب بخار قدرت دارد و بیشتر از آنکه برای مسابقه ساخته شده باشد، برای عبور آرام از پیچها، تماشای منظره و لذت بردن از روز ساخته شده است. روایت مالک از علاقهاش به طراحی وینتج، نوستالژی، سینمای وسترن و تفاوتطلبی را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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