کلاهبرداری ۴۵۰ میلیونی با لینک جعلی

رئیس پلیس فتا در قزوین با اشاره به گسترش شیوه‌های جدید کلاهبرداری اینترنتی، نسبت به کلیک کردن روی لینک‌های ناشناس و مشکوک هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ میرزاپور رئیس پلیس فتا در قزون نسبت به کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق لینک‌های جعلی هشدار داد واعلام کرد اخیراً ۴۵۰ میلیون تومان از حساب یک شهروند پس از کلیک روی لینک آلوده سرقت شد که با پیگیری پلیس، وجوه بازگردانده شد.

رئیس پلیس فتا در قزوین با اشاره به گسترش شیوه‌های جدید کلاهبرداری اینترنتی، نسبت به کلیک کردن روی لینک‌های ناشناس و مشکوک هشدار داد.

سرهنگ میرزاپور با بیان اینکه برخی مجرمان سایبری با ارسال پیام از شماره‌های شخصی و با عنوان‌هایی مانند یارانه، معیشت، سهام عدالت و کمک‌های حمایتی، کاربران را به صفحات جعلی هدایت می‌کنند، گفت این صفحات برای تخلیه حساب‌های بانکی طراحی شده‌اند.

به گفته وی، در یکی از پرونده‌های اخیر، ۴۵۰ میلیون تومان از حساب یک شهروند برداشت شده بود که با پیگیری پلیس، منبع آن شناسایی و وجه بازگردانده شد.

رئیس پلیس فتا قزوین از شهروندان خواست پیام‌های مشکوک را حذف کنند و در صورت کلیک روی لینک آلوده، فوراً با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.