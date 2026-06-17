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قتل هولناک جوان ۲۶ ساله در سنندج

با وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان سنندج، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۸۸
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قتل هولناک جوان ۲۶ ساله در سنندج

فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲ متهم ارتکاب به قتل جوان ۲۶ سال سنندجی خبر داده و گفت: متهمان به همراه ۴ نفر دیگر از اعضای خانواده مقتول حین خروج از کشور شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش تابناک؛ ایسنا در خبری نوشت:سردار یحیی الهی اظهار کرد: با وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان سنندج، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

به گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، در روز سه شنبه ۲۶ خرداد وی افزود: مقتول به دلیل اختلافات خانوادگی با ۲ نفر از اقوام خود درگیر شده و در اثر شدت جراحات ناشی از اصابت سلاح سرد فوت کرده است.

سردار الهی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و احتمال خروج متهمان از کشور کارگروه ویژه‌ای از ماموران سرنخ‌های موجود برای شناسایی مخفیگاه عاملان این اتفاق هولناک را مورد بررسی قرار دادند.

وی با بیان اینکه متهمان به همراه ۴ نفر از دیگر اعضای خانواده مقتول در کمتر از ۴۸ ساعت حین اقدام برای خروج از کشور توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان بانه شناسایی شده و پس از دستگیری در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند، گفت: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی انگیزه خود از ارتکاب به قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده‌اند.

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