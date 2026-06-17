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ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو!

بازار خودرو در روزهای اخیر با موج گسترده کاهش قیمت مواجه شده؛ به‌طوری که خودروهای داخلی تا ۳۰۰ میلیون تومان، مونتاژی‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان و وارداتی‌ها تا ۱.۵ میلیارد تومان ارزان شده‌ است.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۸۱
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10623 بازدید
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ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو!

بازار خودرو در هفته پایانی خردادماه بیش از آنکه تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها باشد، درگیر موجی از کاهش نرخ‌ها و افت محسوس معاملات است. بررسی‌های میدانی از نمایشگاه‌های خودرو و فعالان بازار نشان می‌دهد روند نزولی قیمت‌ها که از هفته‌های گذشته آغاز شده، اکنون به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی افت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد روند اصلاح قیمت‌ها دیگر به یک یا دو مدل خاص محدود نیست و تقریباً تمامی بخش‌های بازار را دربر گرفته است. خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر افت محسوسی -حتی تا ۳۰۰ میلیون تومان- را تجربه کرده‌اند و در بازار مونتاژی‌ها نیز کاهش قیمت‌ها در برخی محصولات به بالای ۵۰۰ صد میلیون تومان رسیده است. در همین حال، خودروهای وارداتی با بیشترین میزان افت مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که فاصله قیمت برخی مدل‌ها با رکوردهای ثبت‌شده در ماه‌های گذشته به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد. این تحولات از تغییر فضای روانی بازار و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در خرید خودرو حکایت دارد.

۳ عامل افت قیمت خودرو

فعالان بازار معتقدند کاهش انتظارات تورمی، افت نسبی نرخ ارز و همچنین عقب‌نشینی تقاضای سرمایه‌ای از مهم‌ترین دلایل این روند نزولی هستند. در ماه‌های گذشته بسیاری از خریداران با هدف حفظ ارزش سرمایه وارد بازار خودرو می‌شدند، اما اکنون با کاهش نگرانی‌ها نسبت به رشد شدید قیمت‌ها، بخش مهمی از این تقاضا از بازار خارج شده است.

گزارش میدانی از مراکز خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد تعداد مراجعه‌کنندگان نسبت به ماه‌های ابتدایی سال به شکل محسوسی کاهش یافته است. فروشندگان می‌گویند تماس برای استعلام قیمت همچنان وجود دارد، اما خریداران واقعی کمتر از گذشته برای نهایی کردن معامله اقدام می‌کنند. بسیاری از مشتریان نیز تصور می‌کنند روند نزولی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت و به همین دلیل خرید خود را به تعویق انداخته‌اند.

این شرایط باعث شده بازار در چرخه‌ای از رکود و کاهش قیمت گرفتار شود. از یک سو فروشندگان برای جذب مشتری ناچار به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی هستند و از سوی دیگر خریداران با امید به کاهش بیشتر نرخ‌ها از ورود به بازار خودداری می‌کنند. نتیجه این وضعیت، افت حجم معاملات و کاهش نقدشوندگی خودرو در بازار آزاداست.

جزئیاتی از قیمت خودرو در بازار آزاد

نگاهی به قیمت‌های امروز نیز تصویری روشن از شرایط فعلی بازار ارائه می‌دهد. سورن پلاس XU۷P با قیمت یک میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ با یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان و تارا دستی V۱ با یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شوند. در بخش خودروهای گران‌تر داخلی نیز دنا پلاس اتوماتیک به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در گروه محصولات سایپا نیز ساینا S با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، کوییک RS با یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان و شاهین GL با یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. اگرچه این قیمت‌ها همچنان در سطوح بالایی قرار دارند، اما نسبت به اوج بازار فاصله محسوسی گرفته‌اند و در برخی مدل‌ها افت چند صد میلیون تومانی ثبت شده است.

بازار خودروهای مونتاژی نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. هایما ۸S با قیمت چهار میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، ری‌را با سه میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان، چانگان CS۳۵ مونتاژی با چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و جک SR۳ با سه میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان معامله می‌شوند. معامله‌گران می‌گویند در این بخش از بازار، فشار فروش نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر شده و بسیاری از مالکان برای تبدیل خودرو به نقدینگی حاضر به تعدیل قیمت‌ها هستند.

کارشناسان بازار معتقدند مهم‌ترین نشانه فعلی، تغییر رفتار خریداران است.  در شرایطی که تا چند ماه قبل ترس از افزایش قیمت‌ها عامل اصلی خرید بود، اکنون انتظار برای افت بیشتر نرخ‌ها به عامل تعویق خرید تبدیل شده است. همین تغییر انتظارات موجب شده بازار خودرو از یک بازار هیجانی به بازاری محتاط و کم‌تحرک تبدیل شود.

در مجموع، بازار خودرو در هفته پایانی خردادماه را می‌توان بازاری نزولی اما کم‌معامله توصیف کرد؛ بازاری که کاهش قیمت‌ها در آن بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. افت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی خودروهای داخلی، کاهش حدود ۵۰۰ میلیون تومانی برخی خودروهای مونتاژی و ریزش تا یک و نیم میلیارد تومانی خودروهای وارداتی نشان می‌دهد فشار اصلاح قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. با این حال، فعالان بازار معتقدند تعیین مسیر آینده قیمت‌ها بیش از هر چیز به روند نرخ ارز، تحولات اقتصادی و بازگشت یا عدم بازگشت تقاضا به بازار وابسته خواهد بود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
57
پاسخ
ریزش قیمت در بازار میوه کی هست؟گوشت و مرغ و برنج و حبوبات و لبنیات و......؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
قرار نشد از این سوال سختها بپرسی
برو سوال نپرس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
33
پاسخ
"بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد روند اصلاح قیمت‌ها دیگر به یک یا دو مدل خاص محدود نیست و تقریباً تمامی بخش‌های بازار را دربر گرفته است. خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر افت محسوسی -حتی تا ۳۰۰ میلیون تومان- را تجربه کرده‌اند"

اونوقت که 3 میلیارد 3 میلیارد میداشتید رو قیمتها اون طبیعی بود اما 300 میلیون در چند هفته افت محسوسه!؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ایرانخودرو و سایپا جلوی ریزش دستوری خواهند ایستاد
بنشین و نگاه کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
28
پاسخ
والله توی دیوار که حضرات هیچ کاهش قیمتی ندادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
21
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
26
پاسخ
این خودرو ها زیر 200 میلیون بودن که ها ها ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
29
پاسخ
بازار آزاد رو بیخیال. کارخانه ها چقدر ارزون کردن؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
19
پاسخ
یعنی پوشک شیر خشک برنج گوشت مرغ روغن لباس هزارتا چیز دگیه ارزون میشه عمرا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
17
پاسخ
والا قیمت بعضی خودروها
با دلار 500 تا 700 هزار تومان بود
حالا حالا باید پایین بیاد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
15
پاسخ
تابناک چرا وقتی قیمتها مثل موشک بالا میره تیتر نمی زنی . ماشین های بی کیفیت چنی از سال گذشته تا الان 3 برابر شدن جیک نزدی.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
8
پاسخ
اینکه چقدر توی این مدت گران شده کسی توضیحی نمی دهد
حالا یه کم ارزون تر از روز قبل شده خیلی مهم جلوه نکنید
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