پزشکیان: توافق نهایی هنوز شکل نگرفته است
آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۰۷| |
841 بازدید
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است.
پزشکیان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه گزینهها آماده کرده است و تمرکز دولت با یا بدون توافق خدمت صادقانه به مردم است. ملت ایران از امام شهیدش آموخته که زیر بار ذلت نرود.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...