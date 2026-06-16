پزشکیان: توافق نهایی هنوز شکل نگرفته است

آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آنچه تفاهم شده، گامی مهم برای توقف جنگ و شروع مذاکره است و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته است.

پزشکیان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را برای همه گزینه‌ها آماده کرده است و تمرکز دولت با یا بدون توافق خدمت صادقانه به مردم است. ملت ایران از امام شهیدش آموخته که زیر بار ذلت نرود.