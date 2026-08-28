تیک آف؛
لوتک سی 1000؛ هیولای هزار اسببخاری
لوتک سی 1000 / Lotec C1000 یکی از خاصترین خودروهای جادهای دهه ۱۹۹۰ است؛ خودرویی تکنمونه که بر پایه فناوری خودروهای مسابقهای سابر در دوران گروه سی ساخته شد و با موتور هشت سیلندر ۵.۶ لیتری مرسدس، توربوی دوگانه، شاسی شاسی یکپارچه کربنی و بدنه کامپوزیت کربنی، به قدرت افسانهای ۱۰۰۰ اسب بخار رسید. جاناتان وایزمن، مالک این خودرو، آن را نه فقط یک شیء کلکسیونی، بلکه خودرویی برای تجربه و رانندگی میداند؛ ماشینی که هر بار رانندگی با آن واکنشی تازه و حسی متفاوت دارد. او حتی به ثبت سرعت ۴۳۱ کیلومتر بر ساعت با این خودرو فکر کرده است. روایت ساخت این خودروی یکتا را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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