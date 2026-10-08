کوروت کالاوی بی2کی؛ اسپورت آمریکایی که پورشه و فراری را به چالش کشید

سی 4 کوروت کالاوی B2K C4 Callaway Corvette: B2K مدل 1987 یکی از خاص‌ترین نسخه‌های سی 4 کوروت است؛ خودرویی که با تیونینگ ریوز کالاوی، از یک کوروت کارخانه‌ای به یک خودرو با توربوی دوگانه تبدیل شد. این خودرو با حفظ ظاهر تقریباً استاندارد، به توربوی دوگانه، اینترکولرها، اگزوزهای مگافونی امضادار کالاوی و مجرای داکا روی کاپوت مجهز شد و در زمان خود می‌توانست با پورشه، فراری و لامبورگینی رقابت کند. نسخه 1987 نخستین سال عرضه آپشن بی2کی بود؛ آپشنی رسمی که با همکاری شورولت و کالاوی ارائه می‌شد و خودرو با گارانتی کامل جنرال موتورز به خریدار تحویل داده می‌شد. معرفی این مدل را با ترجمه اختصاصی تابناک را می‌بینید و می‌شنوید.