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قیمت طلا و سکه امروز‌ ۲۶ خرداد

قیمت طلا ۱۸ عیار افت کرد و سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۰۱
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14889 بازدید
قیمت طلا و سکه امروز‌ ۲۶ خرداد

به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد کاهش  قیمت طلا   ۱۸ عیار  و  قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش 1 دلاری نسبت به روز گذشته، 4321 (چهار هزار و سیصد و بیست و یک) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 قیمت طلا  کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۶ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید‌.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ 162 میلیون و 500 هزار تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش، 84 میلیون و 500 هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش، ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز با کاهش، 25 میلیون تومان فروخته شد.

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