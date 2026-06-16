قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ خرداد
قیمت طلا ۱۸ عیار افت کرد و سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۰۱| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار و قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با افزایش 1 دلاری نسبت به روز گذشته، 4321 (چهار هزار و سیصد و بیست و یک) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۶ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ 162 میلیون و 500 هزار تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، 84 میلیون و 500 هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش، ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با کاهش، 25 میلیون تومان فروخته شد.
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