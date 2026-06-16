جزییات مراسم تشییع بهروز رضوی
مراسم تشییع و یادبود بهروز رضوی در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار میشود.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۹۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم یادبود بهروز رضوی شنبه ـ ۳۰ خرداد ماه ـ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در در مسجد بلال صداوسیما برگزار میشود.
مراسم تشییع و خاکسپاری این صدای ماندگار کشورمان هم فردا چهارشنبه ـ ۲۷ خرداد ماه ـ ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر بهروز رضوی در همان روز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده میشود.
بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه یکشنبه ـ ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
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