جزییات مراسم تشییع بهروز رضوی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم یادبود بهروز رضوی شنبه ـ ۳۰ خرداد ماه ـ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در در مسجد بلال صداوسیما برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و خاکسپاری این صدای ماندگار کشورمان هم فردا چهارشنبه ـ ۲۷ خرداد ماه ـ ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر بهروز رضوی در همان روز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه یکشنبه ـ ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.