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تلگرام در این کشور مسدود شد

دولت هند اعلام کرد که دسترسی به پلتفرم تلگرام را در هند برای مدت مشخص و محدودی محدود می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۹۶
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تلگرام در این کشور مسدود شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت آموزش و پرورش هند روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور برنامه پیام‌رسان تلگرام را تا ۲۲ ژوئن (اول تیر) مسدود کرده است، زیرا از این پلتفرم برای «کلاهبرداری از داوطلبان» شرکت‌کننده در آزمون ورودی پزشکی استفاده شده است.

این محدودیت تحت یک ماده سختگیرانه از قانون فناوری اطلاعات اعمال شده است که به دولت اختیار می‌دهد تا دسترسی به سایت‌های آنلاین را به نفع «حاکمیت و تمامیت هند» مسدود کند.

دولت هند در ماه مه، پس از آنکه مقامات متوجه شدند سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد معروف به آزمون ملی واجد شرایط بودن و ورود (NEET) از قبل فاش شده است، آن را لغو کرد و برای ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) آزمون جدیدی را برنامه‌ریزی کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، سازمان ملی آزمون وزارت آموزش اعلام کرد که این اقدام «در پاسخ به استفاده سازمان یافته از این پلتفرم با کلاهبرداری برای فریب داوطلبانی که برای آزمون مجدد NEET ۲۰۲۶ که قرار است در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار شود، شرکت می‌کنند» انجام شده است.

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تلگرام هند مسدود وزارت آموزش و پرورش
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