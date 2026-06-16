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صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری در مسیر ایران

نشریه انگلیسی بامداد سه‌شنبه گزارش داد که احتمال تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار با هدف بازسازی و توسعه اقتصادی ایران وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۸۴
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صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری در مسیر ایران


نشریه «فایننشال تایمز» بامداد سه‌شنبه از احتمال تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار برای ایران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این نشریه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری که ایران می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد، برای شرکت‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند، ایجاد خواهد شد.

این منابع که نامشان فاش نشد، به فایننشال تایمز گفتند: «این صندوق از محل بودجه دولتی تأمین مالی نخواهد شد، بلکه برای شرکت‌هایی ایجاد می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری در کشور [ایران] با جمعیت ۹۰ میلیون نفر و منابع انرژی فراوان را دارند».

در این گزارش آمده است که بسیاری از شرکت‌ها در اروپا، آسیا، از جمله کره جنوبی و ژاپن، و همچنین در آمریکا، برای حضور در این صندوق علاقه نشان داده‌اند.

فایننشال تایمز سپس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که واشنگتن احتمال لغو تحریم‌ها و ایجاد این صندوق را که به «دستاوردهای» ایران در اجرای یادداشت تفاهم مرتبط خواهد بود، مورد بحث قرار داده است.

این گزارش می‌افزاید که ایجاد این صندوق به توافق نهایی پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه بستگی دارد و ممکن است پس از تمدید ۶۰ روزه آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات بیشتر درمورد توافق هسته‌ای انجام شود.

همزمان «جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفت که اگر ایران به تعهدات خود ذیل توافق با آمریکا عمل کند، می‌تواند به ۳۰۰ میلیارد دلار در این صندوق سرمایه‌گذاری دسترسی پیدا کند.

با این حال «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه مدعی شد گزارش‌ها درباره اینکه آمریکا ۳۰۰ میلیون دلار به ایران پرداخت می‌کند، جعلی است.
 

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اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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