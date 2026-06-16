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سهراب در استقلال ماندنی شد

با اعلام باشگاه استقلال، سهراب بختیاری زاده به کار خود در این تیم ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۷۸
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سهراب در استقلال ماندنی شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت باشگاه استقلال، با نظر کمیته فنی و هیئت‌مدیره، سهراب بختیاری‌زاده در فصل آینده نیز به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این تصمیم پس از بررسی‌های گسترده کمیته فنی و ارزیابی گزینه‌های متعدد داخلی و خارجی، در چند مرحله و طی چندین جلسه تخصصی با حضور اعضای کمیته فنی، هیئت‌مدیره و مشاوران اتخاذ شد و در نهایت جمع‌بندی مجموعه مدیریتی و فنی باشگاه بر تداوم همکاری با سهراب بختیاری‌زاده قرار گرفت.

بختیاری‌زاده در هفته‌های پایانی فصل گذشته هدایت استقلال را بر عهده گرفت و در ادامه مسیر آبی‌پوشان ضمن رسیدن به صدر جدول رقابت‌ها، موفق شدند سهمیه حضور در لیگ نخبگان آسیا را نیز کسب کنند. بر همین اساس و در راستای حفظ ثبات فنی و تداوم برنامه‌های تیم، باشگاه استقلال تصمیم گرفت همکاری خود با سهراب بختیاری‌زاده را ادامه دهد.

باشگاه استقلال برای سهراب بختیاری‌زاده در فصل پیش رو آرزوی موفقیت و افتخارآفرینی دارد.

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سهراب بختیاری زاده لیگ نخبگان آسیا باشگاه استقلال تابناک ورزشی
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