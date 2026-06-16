هوش مصنوعی در خدمت رانندگان
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تأکید بر نقش روزافزون فناوریهای هوشمند در ارتقای کیفیت خدمات پلیس راهور، اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمدهای از خدمات و مأموریتهای پلیس راهور، چه در حوزه عملیات میدانی و کنترل رفتارهای ترافیکی و چه در بخشهای خدماتی نظیر شمارهگذاری، صدور گواهینامه، رسیدگی به تخلفات و امور اجرایی، با استفاده از سامانههای هوشمند و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه میشود.
وی افزود: پلیس راهور طی سالهای اخیر حرکت گستردهای را به سمت هوشمندسازی فرآیندها آغاز کرده و امروز نتایج این تحول در بسیاری از خدمات قابل مشاهده است. استفاده از سامانههای هوشمند علاوه بر افزایش دقت و سرعت ارائه خدمات، موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در زمان شهروندان و ارتقای شفافیت در فرآیندهای اجرایی شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: از سال گذشته طرح رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات مربوط به قبوض جریمه راهاندازی شد و هماکنون شهروندان برای ثبت اعتراض نسبت به جرایم رانندگی، نیازی به مراجعه حضوری به واحدهای پلیس ندارند.
سردار حسینی تصریح کرد: در قالب این سامانه، افراد میتوانند بهصورت اینترنتی و غیرحضوری درخواست بررسی مجدد جرایمی را که نسبت به آن اعتراض دارند ثبت کنند و فرآیند رسیدگی نیز به شکل الکترونیکی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات هوشمند و بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی از مهمترین برنامههای پلیس راهور در مسیر تحقق پلیس هوشمند است و این روند با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان، تسهیل دسترسی به خدمات و ارتقای ایمنی و نظم ترافیکی کشور ادامه خواهد یافت.