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سرمربی نیوزیلند: ناامیدیم، اما مغرور

سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از تساوی مقابل ایران، با وجود ناامیدی بابت از دست دادن دو امتیاز، از عملکرد شاگردانش احساس غرور کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۴۶
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سرمربی نیوزیلند: ناامیدیم، اما مغرور

دارن بیزلی سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از تساوی ۲-۲ مقابل ایران در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، در نشست خبری حاضر شد و عملکرد تیمش را تحسین کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بیزلی گفت: من به شدت به بازیکنانم افتخار می‌کنم. میزان تلاش و موقعیت‌هایی که خلق کردیم فوق‌العاده بود. فکر می‌کنم در مالکیت توپ خیلی خوب بودیم و در اکثر دقایق دفاع خوبی داشتیم. در نهایت با ناامیدی از زمین خارج می‌شویم چون نتوانستیم بازی را ببریم. دو بار پیش افتادیم، دو گل فوق‌العاده زدیم و لحظات خوبی داشتیم.

سرمربی نیوزیلند در ادامه افزود: این نتیجه تلفیقی از شیرینی و تلخی است چون ما فرصت داشتیم که امشب تاریخ‌سازی کنیم و یک بازی را در جام جهانی ببریم. خیلی نزدیک شدیم اما نباختیم و خیلی خوب بازی کردیم. به همین خاطر احساس غرور می‌کنم.

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