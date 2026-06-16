سرمربی نیوزیلند: ناامیدیم، اما مغرور

سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از تساوی مقابل ایران، با وجود ناامیدی بابت از دست دادن دو امتیاز، از عملکرد شاگردانش احساس غرور کرد.

دارن بیزلی سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از تساوی ۲-۲ مقابل ایران در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، در نشست خبری حاضر شد و عملکرد تیمش را تحسین کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بیزلی گفت: من به شدت به بازیکنانم افتخار می‌کنم. میزان تلاش و موقعیت‌هایی که خلق کردیم فوق‌العاده بود. فکر می‌کنم در مالکیت توپ خیلی خوب بودیم و در اکثر دقایق دفاع خوبی داشتیم. در نهایت با ناامیدی از زمین خارج می‌شویم چون نتوانستیم بازی را ببریم. دو بار پیش افتادیم، دو گل فوق‌العاده زدیم و لحظات خوبی داشتیم.

سرمربی نیوزیلند در ادامه افزود: این نتیجه تلفیقی از شیرینی و تلخی است چون ما فرصت داشتیم که امشب تاریخ‌سازی کنیم و یک بازی را در جام جهانی ببریم. خیلی نزدیک شدیم اما نباختیم و خیلی خوب بازی کردیم. به همین خاطر احساس غرور می‌کنم.