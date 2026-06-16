سرمربی نیوزیلند: ناامیدیم، اما مغرور
سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از تساوی مقابل ایران، با وجود ناامیدی بابت از دست دادن دو امتیاز، از عملکرد شاگردانش احساس غرور کرد.
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دارن بیزلی سرمربی تیم ملی نیوزیلند، پس از تساوی ۲-۲ مقابل ایران در ورزشگاه سوفای لسآنجلس، در نشست خبری حاضر شد و عملکرد تیمش را تحسین کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بیزلی گفت: من به شدت به بازیکنانم افتخار میکنم. میزان تلاش و موقعیتهایی که خلق کردیم فوقالعاده بود. فکر میکنم در مالکیت توپ خیلی خوب بودیم و در اکثر دقایق دفاع خوبی داشتیم. در نهایت با ناامیدی از زمین خارج میشویم چون نتوانستیم بازی را ببریم. دو بار پیش افتادیم، دو گل فوقالعاده زدیم و لحظات خوبی داشتیم.
سرمربی نیوزیلند در ادامه افزود: این نتیجه تلفیقی از شیرینی و تلخی است چون ما فرصت داشتیم که امشب تاریخسازی کنیم و یک بازی را در جام جهانی ببریم. خیلی نزدیک شدیم اما نباختیم و خیلی خوب بازی کردیم. به همین خاطر احساس غرور میکنم.
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