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کد خبر: ۱۳۷۹۴۴۱
بازدید:
۳۱۱۵
۰۶:۵۸
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
2026 Tuesday 16 Jun
عکس: دیدار تیم های ملی ایران و نیوزیلند
ایران ۲ - ۲ نیوزیلند
دانلود همه تصاویر
https://www.tabnak.ir/005mr3
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برچسبها:
عکس ورزشی
جام جهانی
ایران
نیوزیلند
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.