سوت
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
تیمهای فوتبال ایران و نیوزیلند در چارچوب رقابتهای گروه G مرحله گروهی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت بازی با تساوی 2 بر 2 ختم شد. خلاصه این بازی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۴
برچسبها:سوت خلاصه بازی ایران نیوزلند ویدیو تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
دمتون گرم
ما از بچه ها ممنونیم
غیرت کردند در شرایط استرس و جنگ عالی بودند ❤️ 💙 💚 🧡 ❤️
ولی از مسولین ورزشی مملکت بشدت گله مندیم
ما از بچه ها ممنونیم
غیرت کردند در شرایط استرس و جنگ عالی بودند ❤️ 💙 💚 🧡 ❤️
ولی از مسولین ورزشی مملکت بشدت گله مندیم
ایران ورزشی بنام فوتبال ندارد بلکه سالهاست در بهترین وضعیت تیم های ایرانی توپ بازی می کنند بازی دیشب ایران عملا لگد زدن به توپ بود حتی توپ بازی هم نبود
هرکسی رسید به توپ لگد می زد تا توپ را به سمت دروازه تیم مقابل بیاندازد
نه تاکتیک نه تکنیک در اختیار و خدمت تیم نه کارگروهی همه اومدن واسه پرزنت خودشان برای بعد جام جهانی
هرکسی رسید به توپ لگد می زد تا توپ را به سمت دروازه تیم مقابل بیاندازد
نه تاکتیک نه تکنیک در اختیار و خدمت تیم نه کارگروهی همه اومدن واسه پرزنت خودشان برای بعد جام جهانی
وقتی جلو نیوزیلند اینجوری باشی یعنی جلو بلژیک و مصر موش آبکشیده ای