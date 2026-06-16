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تعداد بازدید : 82388
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کد خبر:۱۳۷۹۴۴۰
کد خبر:۱۳۷۹۴۴۰
262822 بازدید
نظرات: ۱۹
سوت

خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2

تیم‌های فوتبال ایران و نیوزیلند در چارچوب رقابت‌های گروه G مرحله گروهی جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت بازی با تساوی 2 بر 2 ختم شد. خلاصه این بازی را می‌بینید.
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سوت خلاصه بازی ایران نیوزلند ویدیو تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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ویدیوی فیفا از رامین رضاییان پس از درخشش مقابل نیوزلند
دفاع قلعه نویی پس از گل‌های مفتی که خوردیم
حسرت رامین رضاییان پس از توقف مقابل نیوزلند را ببینید
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
دفاع نیست اتوبان
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
بنفع ایران است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
دمتون گرم
ما از بچه ها ممنونیم
غیرت کردند در شرایط استرس و جنگ عالی بودند ❤️ 💙 💚 🧡 ❤️

ولی از مسولین ورزشی مملکت بشدت گله مندیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
دمتون گرم
تلاشتون رو کردید ورزشکاران وطن ❤️ 💙
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
دفاع تیم ملی ایران خیلی ضعیفه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
مگه نیوزلندم تیم ملی فوتبال داشت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
گل اول رامین آفساید بود
موسوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
ایران ورزشی بنام فوتبال ندارد بلکه سالهاست در بهترین وضعیت تیم های ایرانی توپ بازی می کنند بازی دیشب ایران عملا لگد زدن به توپ بود حتی توپ بازی هم نبود

هرکسی رسید به توپ لگد می زد تا توپ را به سمت دروازه تیم مقابل بیاندازد
نه تاکتیک نه تکنیک در اختیار و خدمت تیم نه کارگروهی همه اومدن واسه پرزنت خودشان برای بعد جام جهانی
ناشناس
|
France
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
وقتی جلو نیوزیلند اینجوری باشی یعنی جلو بلژیک و مصر موش آبکشیده ای
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
فکر کردم مربی ایران پیک موتوریه که از صبح ۲ بار خورده زمین
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