تحریمهای جدید اروپا علیه روسیه
شورای اتحادیه اروپا برای چندمین بار لیست تحریمی خود علیه روسیه را بهروزرسانی کرد و این بار بیش از ۸۰ فرد و سازمان را به فهرست تحریمهای خود علیه روسیه اضافه کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اتحادیه اروپا که از زمان شروع جنگ اوکراین از تحریم برای تحت فشار قرار دادن مسکو استفاده کرده، این بار حتی روزنامهنگاران و وبلاگنویسان را هم به لیست تحریمی خود اضافه کرده است.
براساس اخبار منتشرشده، لیست جدید تحریمهای ضدروسی تعدادی از روزنامهنگاران و وبلاگنویسانی را که با شبکه راشاتودی (RT) همکاری میکنند شامل میشود. علاوه بر این، نام الکساندر گوتسان، دادستان کل روسیه هم در لیست تحریمی جدید دیده میشود.
با وجود گذشت حدود چهار سال از شروع جنگ اوکراین، هنوز پیشرفت قابل توجهی در مسیر گفتوگوهای صلح صورت نگرفته است. مسکو بارها اروپا را به سنگاندازی در سیر این مذاکرات متهم کرده است.
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