تیک آف؛
ارکستر وی12 لامبورگینی دیابلو ویتی در جاده کوهستانی
لامبورگینی دیابلو ویتی / Lamborghini Diablo VT یکی از خامترین سوپراسپرتهای دهه ۱۹۹۰ است؛ خودرویی موتور وسط با پیشرانه ۵.۷ لیتری V12 تنفس طبیعی، ۴۸ سوپاپ و بدون توربو که در این ویدیو بدون روایت و موسیقی، تنها با صدای موتور در جادهای جنگلی دیده میشود. نسخه VT که نامش از Viscous Traction میآید، در سال ۱۹۹۳ بهعنوان نخستین لامبورگینی تولیدی چهارچرخ محرک معرفی شد و شخصیت تند، مکانیکی و پیشاآئودی دیابلو را با پایداری بیشتر ترکیب کرد. دیابلو ادامهدهنده میراث کونتاش بود؛ عریض، تهاجمی، گوهایشکل و وابسته به همان میراث V12 که ریشهاش به طراحی جوتو بیزارینی برای لامبورگینی در دهه ۱۹۶۰ بازمیگردد. صدای کامل این سوپراسپرت ایتالیایی را در مسیر کوهستانی میبینید و میشنوید.
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