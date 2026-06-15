بهروز رضوی درگذشت

بهروز رضوی ـ از صداهای ماندگار کشورمان ـ به علت بیماری درگذشت

به گزارش تابناک؛ بهروز رضوی، از صداهای ماندگار کشورمان به علت بیماری درگذشت.

بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته ـ یکشنبه ـ ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.