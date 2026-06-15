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بهروز رضوی درگذشت

بهروز رضوی ـ از صداهای ماندگار کشورمان ـ به علت بیماری درگذشت
کد خبر: ۱۳۷۹۲۳۶
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10686 بازدید
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۲۸

بهروز رضوی درگذشت

به گزارش تابناک؛ بهروز رضوی، از صداهای ماندگار کشورمان به علت بیماری درگذشت.

بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته ـ یکشنبه ـ ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
59
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
51
پاسخ
روحش شاد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
52
پاسخ
خداوند رحمتش کند صدای ماندگاری داشت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
48
پاسخ
خدا رحمتش کنه . خیلی صدای خاص و عالی داشت . ناراحت شدم یک سرمایه برای صدا و سیما بود .
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
39
پاسخ
روحش شاد
واقعا انسان شریف و بزرگی بود و با صدای مامندگاری که داشت برای همه ی ما لحظات شاد و گاه غمگینی رو ساخت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
38
پاسخ
صدای ماندگار روحت شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
36
پاسخ
خدا رحمت کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
36
پاسخ
صدای ماندگار ایران
روحت با سیدالشهدا محشور باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
36
پاسخ
حیف اون صدا
آریا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
0
30
پاسخ
روحش شاد و یادش گرامی همیشه آثار فاخر ادبیات ایران را با صدای ایشون گوش میدم و چه لحظات زیبایی با طنین صدای این هنرمند به خاطر دارم
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