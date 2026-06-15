بهروز رضوی درگذشت
بهروز رضوی ـ از صداهای ماندگار کشورمان ـ به علت بیماری درگذشت
کد خبر: ۱۳۷۹۲۳۶| |
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به گزارش تابناک؛ بهروز رضوی، از صداهای ماندگار کشورمان به علت بیماری درگذشت.
بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته ـ یکشنبه ـ ۲۴ خرداد ماه در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۸
خدا رحمتش کنه . خیلی صدای خاص و عالی داشت . ناراحت شدم یک سرمایه برای صدا و سیما بود .
روحش شاد
واقعا انسان شریف و بزرگی بود و با صدای مامندگاری که داشت برای همه ی ما لحظات شاد و گاه غمگینی رو ساخت.
واقعا انسان شریف و بزرگی بود و با صدای مامندگاری که داشت برای همه ی ما لحظات شاد و گاه غمگینی رو ساخت.
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