زمان برگزاری کنکور اعلام شد

«سیمایی صراف» وزیر علوم در نشست مجازی مجلس بیان داشت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ به صورت قطعی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد و با توجه به زمان‌بندی جدید، به احتمال زیاد دانشجویان جدیدالورود از نیمسال دوم تحصیلی وارد دانشگاه‌ها خواهند شد.









به گزارش تابناک, «سیمایی صراف» وزیر علوم در نشست مجازی مجلس بیان داشت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ به صورت قطعی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد و با توجه به زمان‌بندی جدید، به احتمال زیاد دانشجویان جدیدالورود از نیمسال دوم تحصیلی وارد دانشگاه‌ها خواهند شد.



آزمون کارشناسی ارشد که پیش‌تر برای روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، برای نخستین بار تغییر زمان پیدا کرد و در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود.



دانشگاه‌ها در دوران جنگ از ظرفیت آموزش مجازی استفاده کردند و در حال حاضر نیز دوره‌های تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری در حال برگزاری است و فعالیت آموزشی کشور ادامه دارد.