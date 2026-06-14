زمان برگزاری کنکور اعلام شد
«سیمایی صراف» وزیر علوم در نشست مجازی مجلس بیان داشت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ به صورت قطعی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد و با توجه به زمانبندی جدید، به احتمال زیاد دانشجویان جدیدالورود از نیمسال دوم تحصیلی وارد دانشگاهها خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۵۹| |
3177 بازدید
به گزارش تابناک, «سیمایی صراف» وزیر علوم در نشست مجازی مجلس بیان داشت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ به صورت قطعی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مردادماه برگزار خواهد شد و با توجه به زمانبندی جدید، به احتمال زیاد دانشجویان جدیدالورود از نیمسال دوم تحصیلی وارد دانشگاهها خواهند شد.
آزمون کارشناسی ارشد که پیشتر برای روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه برنامهریزی شده بود، به دلیل برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، برای نخستین بار تغییر زمان پیدا کرد و در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار میشود.
دانشگاهها در دوران جنگ از ظرفیت آموزش مجازی استفاده کردند و در حال حاضر نیز دورههای تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری در حال برگزاری است و فعالیت آموزشی کشور ادامه دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...