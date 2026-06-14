سارق سیسمونی ۳ میلیاردی دستگیری شد

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران از دستگیری سارقان منزل و کشف اموال به ارزش 3 میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارقان منزل و کشف اموال مسروقه به ارزش ۳ میلیارد تومان در محدوده بهارستان خبر داد و اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده با موضوع سرقت از منزل از کلانتری ۱۰۹ بهارستان به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

سلطانی افزود: شاکی پرونده در اظهارات خود عنوان کرد منزلش مورد سرقت قرار گرفته و اموالی شامل وسایل سیسمونی کودک و اقلام دیگر به ارزش تقریبی ۳ میلیارد تومان به سرقت رفته است.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم مبارزه با سرقت از منزل ارجاع شد. در بازدید از محل سرقت و بازبینی دوربین‌های مداربسته مشخص شد سرنشینان یک دستگاه خودروی سمند با پلاک مخدوش، پس از تخریب درِ منزل شاکی، اقدام به سرقت اموال کرده و متواری شده‌اند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با بررسی تصاویر و انجام اقدامات کارآگاهی، هویت یکی از سارقان به نام مهران شناسایی شد و پس از اخذ دستور قضایی از بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، مخفیگاه وی در حوالی میدان بهارستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

سلطانی با اشاره به اعترافات متهم گفت: متهم در بازجویی‌های تخصصی به سرقت با همدستی فردی به نام فرشاد اقرار کرد. در ادامه، با اقدامات پلیسی، همدست وی نیز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تمامی اموال مسروقه کشف شد.

وی در پایان افزود: با هماهنگی مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی، تمامی اموال کشف شده به شاکی عودت داده شد و متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی و کشف جرایم دیگر در اختیار کارآگاهان پایگاه هفتم قرار گرفتند.