زمان برگزاری آزمون ارشد ۱۴۰۵ تغییر کرد
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۴۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر رضا محمدی با عرض تسلیت عروج ملکوتی قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (رضوان الله تعالی علیه)، گفت: به منظور فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان در آیین باشکوه وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ تیر ماه برگزار نمیشود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با با بیان اینکه بیش از ۶۵۱ هزار نفر متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ثبت نام کردهاند، گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
دکتر محمدی در پایان به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیههای منتشر شده در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.
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