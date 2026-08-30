چرا جغرافیا پاشنه آشیل چین است؟

چین با تکیه بر جغرافیای حاصلخیز شرق خود به پرجمعیت‌ترین کشور جهان تبدیل شد، اما همین جغرافیا در مسیر تبدیل شدن به یک ابرقدرت، آسیب‌پذیری‌های جدی برای آن ایجاد کرده است. تبت برای پکن فقط یک منطقه مرزی نیست؛ منبع آب، سپر جغرافیایی در برابر هند و بخشی کلیدی از امنیت غذایی چین است. در جنوب، مرزهای جنگلی با ویتنام، لائوس و میانمار چالش‌های نظامی خاص خود را دارد و در شرق، حضور نظامی آمریکا در اقیانوس آرام، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و مسیرهای دریایی، نگرانی راهبردی بزرگی برای پکن ایجاد کرده است. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک توضیح می‌دهد چرا چین با وجود قدرت اقتصادی و نظامی، از نظر جغرافیایی در موقعیتی شکننده‌تر از تصور عمومی قرار دارد.