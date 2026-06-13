صدور ویزای آمریکا برای ۴ عضو تیم ملی





به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی؛ پس از درخواست مجدد فدراسیون فوتبال برای صدور ویزای ۱۵ عضو تیم ملی، دولت آمریکا برای ۴ نفر ویزا صادر کرده است.



ویزای امید جمالی (مسئول بین‌الملل)، علی افضلی (مسئول بین‌الملل)، مسعود اردشیر و مهرپویا اسدی (آنالیزور) صادر شده است.



کشور آمریکا درخواست ویزای مهدی تاج، مهدی محمدنبی، هدایت ممبینی، محسن معتمدکیا و مهدی خراطی را رد کرد.