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پیراهن علی دایی را چه کسی می‌پوشد؟

مهدی قائدی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ فرصت ویژه‌ای به دست آورده تا در نخستین حضور خود در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان، پیراهن شماره ۱۰ تیم ملی ایران را بر تن کند؛ شماره‌ای که سال‌ها با نام علی دایی گره خورده بود.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۳۰
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2284 بازدید
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۶

پیراهن علی دایی را چه کسی می‌پوشد؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در جریان مراسم رسمی فوتوشات فیفا که در اردوی تیم ملی برگزار شد، ملی‌پوشان ایران با پیراهن‌ها و شماره‌هایی که قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ به تن کنند، مقابل دوربین‌ها حاضر شدند و عکس‌های یادگاری خود را ثبت کردند.

این مراسم که از جام جهانی ۲۰۱۴ اهمیت و توجه بیشتری پیدا کرده، در دوره‌های مختلف با حاشیه‌هایی نیز همراه بوده است. در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برخی اتفاقات مرتبط با بازیکنان تیم ملی و چند ستاره فوتبال جهان، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

اما یکی از نکات جالب توجه در فوتوشات امسال، شماره پیراهن مهدی قایدی بود. ستاره سابق استقلال و بازیکن فعلی فوتبال امارات که یکی از مهره‌های مورد اعتماد امیر قلعه‌نویی محسوب می‌شود، قرار است با شماره ۱۰ در جام جهانی به میدان برود.

شماره ۱۰ همواره یکی از نمادین‌ترین شماره‌ها در دنیای فوتبال بوده و در تیم ملی ایران نیز سال‌ها بر تن علی دایی، اسطوره گلزنی فوتبال کشور، دیده می‌شد. از سوی دیگر در سطح جهانی، این شماره بیش از هر نام دیگری با یاد و خاطره دیگو مارادونا، اسطوره فقید فوتبال آرژانتین، شناخته می‌شود.

حالا قایدی در شرایطی این شماره پرافتخار را بر تن می‌کند که نگاه‌های زیادی به عملکرد او در جام جهانی دوخته شده است. ستاره تکنیکی تیم ملی این فرصت را دارد تا در نخستین تجربه حضور خود در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان، نمایش درخشانی ارائه دهد و نامش را در کنار صاحبان بزرگ این شماره ماندگار کند.

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برچسب ها
علی دایی پیراهن تیم ملی مهدی قایدی جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی آمریکا و کانادا و مکزیک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
26
10
پاسخ
علی دایی بازیکنی که در گذشته های دور ، آینده ی مبهم و اکنونی فراموش شده زندگی می کند علی دایی نقشی در فوتبال ایران ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
7
پاسخ
چرا اشوه میاد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
28
8
پاسخ
از دایی بیشتر شایسته شماره ۱۰ هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
11
26
پاسخ
هیچ کس شهریار علی دایی نمی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
18
3
پاسخ
نصف مردم ایران نمی دانند علی دایی برای فوتبال ایران چه کرده است؟ اسطوره های فوتبال جهان مثل پله، مارادونا، و... کشورشون رو قهرمان جهان کرده اند، علی دایی تیم ملی ایران را از مقدماتی هم بالاتر نبرده.
در ایران دنیای فوتبال وارونه و فقط بر مدار پول می چرخد یعنی همان مافیا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
5
پاسخ
بعد از علی دایی و قبل از قائدی چه کسی پیراهن شماره 10 را پوشید ؟؟؟؟
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