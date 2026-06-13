پیراهن علی دایی را چه کسی میپوشد؟
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ در جریان مراسم رسمی فوتوشات فیفا که در اردوی تیم ملی برگزار شد، ملیپوشان ایران با پیراهنها و شمارههایی که قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ به تن کنند، مقابل دوربینها حاضر شدند و عکسهای یادگاری خود را ثبت کردند.
این مراسم که از جام جهانی ۲۰۱۴ اهمیت و توجه بیشتری پیدا کرده، در دورههای مختلف با حاشیههایی نیز همراه بوده است. در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برخی اتفاقات مرتبط با بازیکنان تیم ملی و چند ستاره فوتبال جهان، بازتاب گستردهای در رسانهها داشت.
اما یکی از نکات جالب توجه در فوتوشات امسال، شماره پیراهن مهدی قایدی بود. ستاره سابق استقلال و بازیکن فعلی فوتبال امارات که یکی از مهرههای مورد اعتماد امیر قلعهنویی محسوب میشود، قرار است با شماره ۱۰ در جام جهانی به میدان برود.
شماره ۱۰ همواره یکی از نمادینترین شمارهها در دنیای فوتبال بوده و در تیم ملی ایران نیز سالها بر تن علی دایی، اسطوره گلزنی فوتبال کشور، دیده میشد. از سوی دیگر در سطح جهانی، این شماره بیش از هر نام دیگری با یاد و خاطره دیگو مارادونا، اسطوره فقید فوتبال آرژانتین، شناخته میشود.
حالا قایدی در شرایطی این شماره پرافتخار را بر تن میکند که نگاههای زیادی به عملکرد او در جام جهانی دوخته شده است. ستاره تکنیکی تیم ملی این فرصت را دارد تا در نخستین تجربه حضور خود در بزرگترین صحنه فوتبال جهان، نمایش درخشانی ارائه دهد و نامش را در کنار صاحبان بزرگ این شماره ماندگار کند.
در ایران دنیای فوتبال وارونه و فقط بر مدار پول می چرخد یعنی همان مافیا.