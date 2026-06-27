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کد خبر:۱۳۷۸۸۲۳
کد خبر:۱۳۷۸۸۲۳
1051 بازدید
تکنو تابناک؛

بزرگ‌ترین کشتی جهان چگونه به غول گاز طبیعی شل تبدیل شد؟

پریلود، تأسیسات عظیم شناور گاز طبیعی مایع متعلق به شرکت شل، در شمال استرالیای غربی مستقر است؛ سازه‌ای ۴۸۸ متری که برای استخراج، مایع‌سازی و ذخیره گاز طبیعی در دل اقیانوس ساخته شد. این غول مهندسی که ساخت آن در کره جنوبی انجام شد، می‌تواند سالانه میلیون‌ها تن ال‌ان‌جی تولید کند و همزمان محل زندگی حدود ۲۰۰ نفر در دورافتاده‌ترین نقطه اقیانوس باشد. با وجود طراحی پیشرفته برای مقاومت در برابر طوفان‌های عظیم و توفند‌های شدید، پریلود پس از آغاز فعالیت با مشکلاتی چون توقف‌های مکرر، نقص سامانه برق، تهویه نامناسب و هزینه‌های سنگین روبه‌رو شد؛ تا جایی که برخی آن را یکی از بزرگ‌ترین ناامیدی‌های مهندسی معاصر خوانده‌اند. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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کشتی نفتکش ویدیو
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