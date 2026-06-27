پریلود، تأسیسات عظیم شناور گاز طبیعی مایع متعلق به شرکت شل، در شمال استرالیای غربی مستقر است؛ سازه‌ای ۴۸۸ متری که برای استخراج، مایع‌سازی و ذخیره گاز طبیعی در دل اقیانوس ساخته شد. این غول مهندسی که ساخت آن در کره جنوبی انجام شد، می‌تواند سالانه میلیون‌ها تن ال‌ان‌جی تولید کند و همزمان محل زندگی حدود ۲۰۰ نفر در دورافتاده‌ترین نقطه اقیانوس باشد. با وجود طراحی پیشرفته برای مقاومت در برابر طوفان‌های عظیم و توفند‌های شدید، پریلود پس از آغاز فعالیت با مشکلاتی چون توقف‌های مکرر، نقص سامانه برق، تهویه نامناسب و هزینه‌های سنگین روبه‌رو شد؛ تا جایی که برخی آن را یکی از بزرگ‌ترین ناامیدی‌های مهندسی معاصر خوانده‌اند. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.