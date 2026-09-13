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طرز تهیه چهار مدل هاتداگ
در این ویدیو، طرز آمادهسازی چهار مدل هاتداگ معروف بر اساس سبک شهرهای مختلف آموزش داده میشود؛ از هاتداگ کلاسیک شیکاگو با گوجهفرنگی، خیارشور، رلیش و خردل زرد تا هاتداگ نیویورکی با کلم ترش، مربای پیاز و خردل قهوهای تند. در ادامه، نسخه ممفیس با هاتداگ پیچیدهشده در بیکن، سس باربکیو، پنیر چدار و پیازچه و همچنین مدل لسآنجلس با مایونز، پیاز زرد، فلفل پوبلانو و خردل زرد معرفی میشود. جزئیات آمادهسازی این ۴ مدل هاتداگ را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
مواد لازم برای ۴ مدل هاتداگ
(مواد به میزان دلخواه)
برای هاتداگ شیکاگو:
هاتداگ گوشت گاو، گوجهفرنگی، نمک کرفس، خیارشور دیل، فلفل اسپورت، پیاز شیرین، رلیش، سس خردل زرد فرنچز
برای هاتداگ نیویورک:
هاتداگ گوشت گاو کوشر، کلم ترش یا ساورکرات، مربای پیاز، سس خردل قهوهای تند فرنچز
برای هاتداگ ممفیس:
هاتداگ گوشت گاو پیچیدهشده در بیکن، سس باربکیو، پنیر چدار، پیازچه
برای هاتداگ لسآنجلس:
هاتداگ گوشت گاو پیچیدهشده در بیکن، مایونز، پیاز زرد، فلفل پوبلانو، سس خردل زرد فرنچز
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