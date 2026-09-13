در این ویدیو، طرز آماده‌سازی چهار مدل هات‌داگ معروف بر اساس سبک شهرهای مختلف آموزش داده می‌شود؛ از هات‌داگ کلاسیک شیکاگو با گوجه‌فرنگی، خیارشور، رلیش و خردل زرد تا هات‌داگ نیویورکی با کلم ترش، مربای پیاز و خردل قهوه‌ای تند. در ادامه، نسخه ممفیس با هات‌داگ پیچیده‌شده در بیکن، سس باربکیو، پنیر چدار و پیازچه و همچنین مدل لس‌آنجلس با مایونز، پیاز زرد، فلفل پوبلانو و خردل زرد معرفی می‌شود. جزئیات آماده‌سازی این ۴ مدل هات‌داگ را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید. در این ویدیو، طرز آماده‌سازی چهار مدل هات‌داگ معروف بر اساس سبک شهرهای مختلف آموزش داده می‌شود؛ از هات‌داگ کلاسیک شیکاگو با گوجه‌فرنگی، خیارشور، رلیش و خردل زرد تا هات‌داگ نیویورکی با کلم ترش، مربای پیاز و خردل قهوه‌ای تند. در ادامه، نسخه ممفیس با هات‌داگ پیچیده‌شده در بیکن، سس باربکیو، پنیر چدار و پیازچه و همچنین مدل لس‌آنجلس با مایونز، پیاز زرد، فلفل پوبلانو و خردل زرد معرفی می‌شود. جزئیات آماده‌سازی این ۴ مدل هات‌داگ را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

مواد لازم برای ۴ مدل هات‌داگ

(مواد به میزان دلخواه)

برای هات‌داگ شیکاگو:

هات‌داگ گوشت گاو، گوجه‌فرنگی، نمک کرفس، خیارشور دیل، فلفل اسپورت، پیاز شیرین، رلیش، سس خردل زرد فرنچز

برای هات‌داگ نیویورک:

هات‌داگ گوشت گاو کوشر، کلم ترش یا ساورکرات، مربای پیاز، سس خردل قهوه‌ای تند فرنچز

برای هات‌داگ ممفیس:

هات‌داگ گوشت گاو پیچیده‌شده در بیکن، سس باربکیو، پنیر چدار، پیازچه

برای هات‌داگ لس‌آنجلس:

هات‌داگ گوشت گاو پیچیده‌شده در بیکن، مایونز، پیاز زرد، فلفل پوبلانو، سس خردل زرد فرنچز