En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 585
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۸۸۱۰
کد خبر:۱۳۷۸۸۱۰
2203 بازدید
تکنو تابناک؛

چرا در هواپیماهای مسافربری چتر نجات وجود ندارد؟

با وجود نگرانی‌های همیشگی درباره ایمنی پرواز، هواپیماهای مسافربری به دلایل فنی، عملیاتی و ایمنی به چتر نجات مجهز نمی‌شوند. در این ویدیو توضیح داده می‌شود که پرش از ارتفاع کروز یک هواپیمای تجاری مانند بوئینگ ۷۳۷ به دلیل فشار کابین، کمبود اکسیژن، ساختار هواپیما و.. عملاً مرگبار است. همچنین وزن، هزینه، پیچیدگی استفاده از چتر نجات و احتمال خطای مسافران در شرایط اضطراری بررسی می‌شود. در ادامه، با اشاره به افزونگی سامانه‌های حیاتی هواپیما، توضیح داده می‌شود چرا بیشتر حوادث در برخاستن یا فرود رخ می‌دهد و نه در شرایطی که امکان پرش وجود داشته باشد. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو فیلم هواپیما
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل