مناقشه در نامگذاری مناطق در گوگل

گوگل مپس در مناقشات مرزی و جغرافیایی، از چین و هند تا تایوان، کشمیر، دریای چین جنوبی و کریمه، نقشه‌های متفاوتی را به کاربران کشورهای مختلف نشان می‌دهد؛ نقشه‌هایی که گاه با دیدگاه رسمی دولت‌ها همخوانی دارد و گاه در نسخه بین‌المللی با خطوط نقطه‌چین، محل اختلاف را نشان می‌دهد. این مسئله نشان می‌دهد نقشه‌ها صرفاً ابزارهای فنی و بی‌طرف نیستند، بلکه می‌توانند بر درک عمومی از مالکیت سرزمین‌ها و مشروعیت ادعاهای سیاسی اثر بگذارند. ویکی‌پدیا نیز در نمایش بی‌طرفانه این مناقشات با چالش‌های مشابهی روبه‌روست. گزارشی درباره قدرت پنهان نقشه‌ها و تأثیر آن‌ها بر نگاه ما به جهان را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.