سیاست؛
آیا کشورهای محصور در خشکی نیروی دریایی دارند؟
وقتی از نیروی دریایی سخن گفته میشود، معمولاً تصویر کشتیهای بزرگ در اقیانوس به ذهن میآید؛ اما برخی کشورها با وجود نداشتن دسترسی مستقیم به اقیانوس، همچنان نیروی دریایی دارند. در این ویدیو نمونههایی از نیروهای دریایی در کشورهای محصور در خشکی بررسی میشود؛ از ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و قزاقستان در دریای خزر گرفته تا اتیوپی، لائوس، پاراگوئه و بولیوی. این کشورها دلایل متفاوتی برای حفظ یا بازسازی نیروی دریایی دارند؛ از حفاظت از زیرساختهای نفت و گاز و کنترل رودخانهها تا مقابله با قاچاق مواد مخدر، تأمین امنیت آبراههای داخلی و حتی تأکید بر ادعاهای تاریخی نسبت به دسترسی به دریا. نقش دریای خزر، رود مکونگ، رودخانههای پاراگوئه و خاطره از دست رفتن ساحل بولیوی در این روایت برجسته است. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
0