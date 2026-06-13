قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه (۲۲ خرداد) پس از ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر پیشرفت مذاکرات پایان جنگ بین تهران و واشینگتن بیش از ۴ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود در حدود ۲ ماه گذشته رسید. این اقدام، نگرانی‌ها از تشدید تنش‌ها پس از حمله‌های تلافی‌جویانه اوایل هفته را کاهش داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۸ و ۵۷ دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ، با سه دلار و ۸۱ سنت یا ۴.۲۲ درصد کاهش به ۸۶ دلار و ۵۷ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با سه دلار و ۸۰ سنت یا ۴.۳۳ درصد افت، ۸۳ دلار و ۹۱ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

قیمت هر دو شاخص نفتی به پایین‌ترین سطح خود از ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین ۱۴۰۵) رسیدند.

رئیس‌جمهوری آمریکا روز پنجشنبه (۲۱ خرداد) مدعی شد که مذاکرات پایان جنگ با ایران پیشرفت داشته است و توافق می‌تواند در اوایل هفته آینده امضا شود.

تاماس وارگا، تحلیلگر مؤسسه پی‌وی‌ام اویل آسوشیتس (PVM Oil Associates)، در این باره گفت: با افزایش اعتماد به نفس درباره دستیابی به توافق نهایی و رفع اختلال تردد از تنگه هرمز، عناوین خبری بار دیگر بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

با این حال، نکته قابل توجه این است که ذخیره‌سازی‌های جهانی و منطقه‌ای نفت خام هنوز در سطوح پایینی قرار دارد و با وجود توافق هم می‌تواند با کاهش بیشتری روبه‌رو شود زیرا تضمین جریان بی‌وقفه نفت زمان می‌برد.

تحلیلگران مؤسسه مالی آی‌ان‌جی (ING) روز جمعه در یادداشتی گفتند: ما معتقدیم اگر تا آن زمان شاهد از سرگیری کامل عرضه نفت نباشیم، بازار در پایان ژوئیه به نقطه عطف می‌رسد و این زمانی است که ذخیره‌سازی‌ها و تقاضای فصلی قوی‌تر، قیمت‌ها را به‌طور قابل توجهی به سمت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار برای هر بشکه سوق می‌دهد.

بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی میانگین قیمت برنت برای سال ۲۰۲۷ را به دلیل عرضه بیشتر و تقاضای کمتر به ۸۰ دلار برای هر بشکه رساند، اما انتظار دارد که قیمت‌ها به دلیل ذخیره‌سازی ذخیره‌سازی‌های تجاری نفت اعضای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) و حق بیمه امنیتی برای اختلال‌ها، از میانگین سال ۲۰۲۵ فراتر رود.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنجشنبه پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ از روزانه یک میلیون و ۱۷۰ هزار بشکه پیشین به ۹۷۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و دومین بازنگری کاهشی پیاپی خود را رقم زد.

اوپک همچنین اعلام کرد که مصرف در آینده بهبود خواهد یافت و در عین حال پیش‌بینی رشد تقاضا برای سال ۲۰۲۷ را افزایش داد.

این سازمان پیش‌بینی کرد که تقاضای نفت در سال ۲۰۲۷ میلادی روزانه یک میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد که نسبت به برآورد پیشین روزانه ۱۹۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.

