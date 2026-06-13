کشف ۴۱۸ کیلوگرم تریاک در یزد
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد موفق به کشف ۴۱۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان یزد شدند.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۵۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ در این عملیات، مواد مخدر مکشوفه به شیوه وکیوم شده و به صورت ماهرانه در قسمت بار یک دستگاه کامیون جاسازی شده بود که توسط مأموران شناسایی و کشف شد.
در جریان این عملیات، یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد. متهم پس از تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی، روانه زندان شد.
دادستانی یزد با تأکید بر استمرار اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و گزارشهای مرتبط با فعالیتهای مشکوک در حوزه مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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