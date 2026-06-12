پاسخ صریح قالیباف به ترامپ
پاسخ قالیباف به ترامپ: بدون هیچ بهانهای باید به تعهداتی که داده شده عمل شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۰۲| |
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به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران در واکنش به ادعاهای واهی ترامپ در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
باید به تعهداتی که داده شده عمل شود، بدون هیچ اما و اگر و بهانهای. برای توافق نزدیک پیشرو راه دیگری نیست. هر کسی درنهایت چیزی را درو میکند که کاشته است.
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