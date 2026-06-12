حالتان خوب است؟

به گزارش تابناک؛ واکنش سفارت ایران در غنا به کارشکنی‌های آمریکا در میزبانی جام‌جهانی: فیفای عزیز، شما میزبانی جام جهانی را به کشوری دادید که ورزشگاه‌ها را بمباران می‌کند، داوران را اخراج می‌کند، بازیکنان را بازداشت می‌کند، هواداران را از حضور محروم می‌کند و ورزشکاران را روی باند فرودگاه با سگ‌های بازرسی تفتیش می‌کند.

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